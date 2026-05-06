İşverene büyük kolaylık: Gençleri işe alan şirkete 6 ay maaş, 18 ay prim desteği

1 saat önce

Türkiye’de eğitim ve istihdam dışında kalan yaklaşık 5 milyon genci iş gücüne katmayı hedefleyen "Genç İstihdam Hamlesi" için geri sayım başladı. Mayıs ayında TBMM’ye sunulması planlanan yeni yasa teklifiyle, gençleri istihdam eden imalat sektörü işverenlerine hem ücret hem de prim desteği sağlanacak.

Hükümet, "ev gençleri" olarak tanımlanan 18-25 yaş grubundaki gençlerin işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla kapsamlı bir destek modelini hayata geçiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti grubunun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.

Destekler İşsizlik Fonu’ndan Karşılanacak

Yeni düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanununda köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlanan taslağa göre İŞKUR’a kayıtlı gençleri işe alan özel sektör işverenlerine yönelik maliyetler devlet tarafından sübvanse edilecek.

Planlanan model kapsamında, işe alınan her gencin 6 aylık ücreti ve 18 aya kadar olan sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Öncelik İmalat Sektöründe

Stratejik bir hamle olarak kurgulanan desteğin ilk aşamada imalat sektöründeki özel işletmeler için uygulanması hedefleniyor. Bu yolla hem sanayideki nitelikli iş gücü açığının kapatılması hem de gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Başvuru Şartları ve Kapsam Dışı Durumlar

Destek paketinden yararlanabilmek için belirli kriterler aranacak:

Yaş Sınırı: Gencin 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Kayıt Şartı: Adayın İŞKUR sistemine kayıtlı olması zorunlu.

Sigortalılık Durumu: Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla prim ödemesi olanlar bu destekten faydalanamayacak.

Ancak, Yükseköğretim öğrencileri, yabancı uyruklular ve yurt dışında çalışanlar yeni düzenlemenin dışında tutulacak.

Yasa teklifinin bu ay içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması ve yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu hamle ile 5 milyona yakın gencin ekonomik hayata kazandırılması hedefleniyor.