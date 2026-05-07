Barış Anneleri, DEVA Partisi’ni ziyaret etti

56 dakika önce

Barış Anneleri, Anneler Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) heyetiyle bir araya geldi.

Barış Anneleri, bugün (7 Mayıs 2026 Perşembe), Anneler Günü kapsamında Mecliste grubu bulunan DEVA Partisi'ni ziyaret ederek, partinin lideri Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANF'de yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapılan görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekilleri Elif Esen, Sadullah Ergin ve Mehmet Emin Ekmen de yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Barış Anneleri, DEVA Partisi heyetine beyaz tülbent hediye etti. DEVA Partisi heyeti ise annelere gül takdim etti.