İsrail-Lübnan müzakerelerinde 3. tur tarihi netleşti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs’ta yapılacağını belirtti.

Lübnanlı kaynaklar, Lübnan ile İsrail arasındaki üçüncü tur görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını ifade etmişti.

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı, ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.