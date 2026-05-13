KDP’li Vekil: Zeydi kabinesine güvenoyu vereceğiz ancak kabinenin tamamının seçilmesi zor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Selwan Taha Akreyi, partisinin Ali Zeydi kabinesi için yapılacak güvenoyu oturumuna katılacağını ancak siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kabinenin sadece bir kısmının güvenoyu alabileceğini söyledi.

KDP Irak Parlamento Grubu Üyesi Selwan Taha Akreyi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, grubunun federal hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi’nin kabinesine güvenoyu vermek üzere yarınki Parlamento oturumuna katılacağını bildirdi.

Ali Zeydi kabinesi için güvenoyu oturumunun, yarın (14 Mayıs 2026 Perşembe günü) saat 16:00'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KDP'li milletvekili Akreyi, yaptığı açıklamada, sürecin gidişatına dair şu bilgileri paylaştı:

"Gönlümüz yarın kabinenin tamamının güvenoyu almasından yana; ancak edindiğimiz bilgilere göre Iraklı taraflar tüm makamlar üzerinde henüz bir anlaşmaya varabilmiş değil. Bu nedenle Ali Zeydi kabinesinin sadece yarısının güvenoyu alması güçlü bir ihtimal."

Akreyi ayrıca, yeni kabinenin 21 bakanlıktan oluştuğunu fakat Başbakan Yardımcılığı makamının müstakil bir pozisyon mu yoksa bakanlık statüsünde mi sayılacağı konusunun henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi, 7 Mayıs Perşembe günü hükümet programını Parlamento Başkanı Heybet Halbusi’ye sunmuştu. Irak Anayasasına göre görevlendirilen başbakanın kabineyi kurup güvenoyu alması için 30 günlük süresi bulunuyor.

Ali Zeydi, 27 Nisan 2026'da cumhurbaşkanı tarafından resmen görevlendirilmişti. Eğer 15 Mayıs Cuma gününe kadar güvenoyu alamazsa, anayasal süresi dolmuş olacak. Irak'ta hükümet kurma süreçleri genellikle siyasi gruplar arasındaki "kota" sistemi ve pazarlıklar nedeniyle sık sık gecikmelere sahne oluyor.