1 saat önce

Rusya, kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Füze, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katlıyor, mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Karakayev ile çevrim içi görüştü.

Karakayev görüşmede, Putin'e kıtalararası balistik füze "Sarmat"ın başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

Putin de Karakayev'i Sarmat füzesinin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle tebrik etti.

Söz konusu füzenin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 2011'de başlattıklarını anımsatan Putin, "Bu, dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlığı, Batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor. Bu sayede füze, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katlıyor, mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişme, Rusya ile Batı arasındaki silahlı çatışma ve askeri rekabetin doruk noktasına ulaştığı ve Moskova'nın stratejik silahlar alanındaki üstünlüğünü korumak istediği bir dönemde geldi.