İsveç'te ürpertici rapor: 309 kişi en az bir ay sonra bulundu

İsveç Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan raporda, 2025 yılında evlerinde hayatını kaybeden 309 kişinin cansız bedenine, vefatlarından en erken bir ay sonra ulaşıldığı bildirildi.

Söz konusu sayının, bir önceki yıl kayıtlara geçen 281 vakaya göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedildi.

Vakaların bölgesel dağılımına ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, en yüksek artışın başkent Stockholm ve çevresinde gözlemlendiği aktarıldı. Stockholm'de 2024 yılında 60 olan bu tür vakaların sayısının, geçen yıl 77'ye yükseldiği ifade edildi.

Vakalarda cinsiyet ve yaş faktörünün etkisinin göz önüne serildiği raporda, evinde ölü bulunan ve en erken bir ay sonra fark edilen kişilerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu, hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının ise 65 yaş ve üzerindeki bireyler olduğu kaydedildi.