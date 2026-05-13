Türkiye'de inanılmaz firar girişimi: Hapisten kaçmak için tuvalette yaşadı

Konya ilinde yaşanan tuhaf ve nadir olayda, 29 yaşındaki bir genç, yasaların pençesinden ve hapis cezasından kurtulmak için kimsenin aklına gelmeyecek bir sığınak seçti.

Hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu genç, uzak bir yere kaçmak yerine Konya'daki bir caminin "atıl durumdaki tuvaletinde" tam iki ay boyunca yaşamaya karar verdi.

Şüphelinin planı bir süre işe yaradı ancak Konya polisi, bir şahsın sürekli kullanılmayan o tuvalete girdiğini ve uzun süre dışarı çıkmadığını fark edince durumdan şüphelendi.

Yapılan titiz takibin ardından polis ekipleri tuvalete baskın düzenleyerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramada şahsın üzerinde bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, 15 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.