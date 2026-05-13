Almanya’da “Kürt Diasporası-Ulusötesi Güç ve Gelecek Perspektifleri” konferansı düzenlenecek

Almanya’nın Bonn kentinde, “Kürt Diasporası – Ulusötesi Güç ve Gelecek Perspektifleri” başlıklı akademik bir konferans düzenlenecek.

Diakurd tarafından Bonn Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa, Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani ile Kürt ruhani liderlerinden Şeyh Mürşid el-Haznavi’nin de katılması bekleniyor.

Konferansın ana gündemini, Kürt diasporasının uluslararası alandaki rolü, siyasi ve toplumsal etkisi ile geleceğe dair perspektifler oluşturacak. Etkinlikte siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve diaspora kurumlarının yöneticileri bir araya gelecek.

Program kapsamında açılış konuşmalarını Kürt Toplumu Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi ile Diakurd Başkanı Adnan Axacan yapacak. Ardından Kürt diasporasının çalışmaları, sosyal medyanın etkisi ve uluslararası örgütlenme konularında çeşitli konuşmalar gerçekleştirilecek.

Konferansın dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Kürt Sorununda Kürt Diasporasının Rolü” başlıklı akademik panel olacak. Panelde Fransa’dan Prof. Dr. Hamit Bozarslan, İngiltere’den Prof. Dr. Bahar Başer ve Bulgaristan Sofya Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Abdülselamoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise Almanya Bochum EvH Üniversitesinden Prof. Dr. Cinur Ghaderi üstlenecek.

Gün boyu sürecek etkinlik, öneri ve değerlendirme oturumlarının ardından yayımlanacak konferans deklarasyonu ile sona erecek.

Konferansa katılmak isteyenlerin kayıt formunu 31 Mayıs 2026 tarihine kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.