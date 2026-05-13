Trump, 9 yıl aradan sonra Çin'de

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.

Trump, geniş bir heyetle 3 günlük ziyaret için başkent Pekin'e ulaştı.

ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Ziyarette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller, Trump'a eşlik ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerden oluşan iş heyeti de Trump'ı eşlik ediyor.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın katılmadığı ziyarette, aileden oğlu Eric Trump ile onun eşi Lara Trump yer alacak.

Bugünü istirahatle geçirecek Trump için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Öğleden sonra Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek Trump, akşam onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, öğlen birlikte yenecek çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

Önceki Başkan Joe Biden, kendi döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD'den bu ülkeye lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.