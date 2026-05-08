Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol tankeri Güney Kore'ye ulaştı

Güney Kore, Orta Doğu savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda uygulanan deniz ablukasının ardından ilk petrol sevkiyatını gerçekleştirdi.

Malta bayraklı Odessa adlı tanker, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), 1 milyon varil ham petrolle, yerel saatle 10:00'da Sioux kıyılarına ulaştı.

AFP'ye konuşan kaynaklara göre gemideki petrol miktarı Güney Kore'nin günlük tüketiminin yaklaşık yarısını karşılıyor ve iç arzın istikrara kavuşmasına yardımcı olması bekleniyor.

Bilgili bir kaynağa göre Odessa, yaptırımların geçici olarak hafifletildiği 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı geçmişti.

Söz konusu sevkiyat, Seul'ün enerji kaynaklarına son derece ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.