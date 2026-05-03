Kürtçe tiyatro oyunu, Bağdat'ta düzenlenen festivalde dört ödül kazandı

Berhem Ahmed'in yönettiği "Köpeğe Dönüşen Adam" adlı oyun, Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen festivalde dört ödül kazandı.

Yönetmen Berhem Ahmed, bugün (3 Mayıs 2026 Cumartesi), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Oyun Osvaldo Dragun tarafından yazıldı, ben ise hazırlayıp yönettim. Festivalde girişimcilik ve sanatsal performans alanında dört ödül kazandık." dedi.

Oyunun konusunu anlatan Ahmed, "Oyun, toplumda ihmal edilen yoksul bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu adam yaşamını sürdürmek için mücadele ediyor, ancak her zaman baskı, hakaret ve adaletsizlikle karşılaşıyor. Oyun, yoksulluk, işsizlik ve ihmal gibi önemli konuları açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

