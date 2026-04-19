İngiltere'de 25 Kürt sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi açıldı

Serginin organizatörü ve sanatçı Meriwan Celal, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, serginin, Kürdistan'ın kanlı tarihini ve yaşam umudunu tablolarla yansıtığını söyledi.

Cealal, "Bu sergideki resimler ve sanat eserleri sadece estetik imgeler değil, her biri birer hikaye; çocuğunu kaybeden bir annenin hikayesi, yakılan bir köyün hikayesi, sevdiklerini hala bekleyen bir kadının hikayesi." dedi.

Sanatçı Celal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koyu renkler, toprak ve ateş imgeleri, sessiz yüzler ve uzatılmış eller, izleyicinin kalbinde derin bir duygu uyandırıyor; ancak karanlığın içinde umudun sembolü var."

Sanatçı, serginin açılış amacına ilişkin, "Serginin temel amacı, Kürt halkının başına gelen trajedileri unutmamasını sağlamak ve yeni nesli ve dünyayı bu trajedilerin farkına vardırmaktır." açıklamasını yaptı.

25 Kürt sanatçının eserlerinin yer aldığı "Yaralı Hatıralar" sergisi, 18 Nisan 2026'da İngiltere'nin Folkestone kentinde açıldı ve bir ay boyunca devam edecek.