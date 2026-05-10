Irak'a dört tonluk altın ithalatı yapıldı

Bu yılın başından bu yana Irak'a yaklaşık dört ton altının ithal edildiği bildirildi.

Merkezi Ölçüm ve Kalite Kontrol Vakfı Başkanı Feyyaz Dlemi, bugün (10 Mayıs 2026 Pazar) gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yılın ilk beş ayında Irak'a yaklaşık dört ton altın ithal edildi." dedi.

Söz konusu altın oranının yüzde 95'inin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), geri kalan yüzde 5'inin ise Türkiye'den ithal edildiğini belirten Dlemi, altının ülkeye Bağdat, Basra, Necef, Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye havalimanları üzerinden ithal edilmesine izin verildiğini kaydetti.

Feyyaz Dlemi ayrıca, denetim ekiplerinin, ithal edilen altını incelemek ve mühürlemek üzere günde 24 saat çalıştığını vurguladı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından Irak hava sahası 40 gün süreyle kapatıldı. Hava sahasının yeniden açılmasının ardından altın ithalatı yeniden başladı.