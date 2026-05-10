Aramco CEO’su: Dünya son iki ayda bir milyar varil petrol kaybetti

Suudi enerji devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, dünya genelinde son iki ayda yaklaşık bir milyar varil petrol kaybı yaşandığını açıkladı.

Aramco'nun ilk çeyrek karlarında %25 artış bildirmesinin üzerine 10 Mayıs 2026 Pazar günü açıklamalarda bulunan Nasser, “Hedefimiz basit, sistemin maruz kaldığı ağır baskılar altında dahi enerji akışının sürekliliğini temin etmek." dedi.

Nasser, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukası nedeniyle küresel enerji arzının ciddi bir baskı altında olduğunu, bunun da deniz trafiğinde aksamalara ve ABD-İsrail-İran savaşı sonrası fiyatlarda sert yükselişlere yol açtığını vurguladı.

Suyollarının yeniden açılmasının, yaklaşık bir milyar varil petrolden mahrum kalan piyasanın hemen normale döneceği anlamına gelmediğini belirten Nasser, "Yıllardır süregelen yetersiz yatırımlar, zaten düşük olan küresel stoklar üzerindeki baskıyı daha da derinleştirdi." diye konuştu.

Nasser, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizine bağlı olarak deniz trafiğinin durması nedeniyle, petrol akışı yeniden başlasa bile enerji piyasalarının istikrara kavuşmasının zaman alacağını bildirdi.

Amin Nasser’in bu açıklamaları, ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaşın küresel enerji arzında yarattığı daralmaya işaret ediyor. Dünyanın en stratejik suyollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden olmuş durumda.