Katar açıklarında bir yük gemisine saldırı düzenlendiği bildirildi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Katar suları yakınlarında bir yük gemisinin saldırıya uğradığını, olayda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

UKMTO tarafından 10 Mayıs 2026 Pazar günü yayımlanan bildiride, bir yük gemisi kaptanının, Katar’ın başkenti Doha’nın 23 deniz mili kuzeydoğusunda "tanımlanamayan bir nesne" tarafından vuruldukları bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle gemide çıkan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğine yol açacak bir hasarın meydana gelmediği netleştirildi.

Bölgedeki tüm gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli hareketleri bildirmeleri çağrısında bulunan UKMTO, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığını da ifade etti.

Birleşik Krallık Kraliyet Donanmasına bağlı bir kuruluş olan UKMTO; Orta Doğu, Körfez ve Kızıldeniz bölgelerinde deniz güvenliğini izlemek ve ticari gemilere bilgi sağlamakla görevlidir.

Son haftalarda, bölgedeki artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle ticari gemiler stratejik suyollarında defalarca hedef alındı.