Irak: Hürmüz Boğazı açılırsa petrol ihracatı bir haftada normale döner

Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun normalleşmesi halinde, petrol ihracat seviyesini sadece bir hafta içinde günlük 3 milyon 400 bin varile ulaştırabileceklerini açıkladı.

Petrol Bakanlığı Müsteşarı Basım Muhammed, 10 Mayıs 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracat hareketliliğine ışık tuttu.

"Son güvenlik olaylarından önce Irak, günlük 3 milyon 400 bin varil petrol ihraç ediyordu, oysa Irak'ın fiili petrol üretim hacmi günlük 4 milyon 200 bin varile ulaşıyor." diyen Muhammed, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yeniden açılması ve normalleşmesi durumunda, Petrol Bakanlığının ihracat seviyesini sadece bir hafta içinde eski doğal seyrine döndürme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Şu an ham petrol yüklü iki gemi hazırlandığını, ayrıca iki geminin daha ulaşmasını beklediklerini kaydeden Muhammed, bu gemilerin hareket ve çıkış zamanının "doğrudan bölgedeki güvenlik durumunun istikrarına bağlı olduğunu" yineledi.

Dünyanın petrol ve gaz taşımacılığı şah damarı olan Hürmüz Boğazı, eşi benzeri görülmemiş bir gerilime sahne oluyor. Bu istikrarsızlık, 28 Şubat'ta başlayan İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşının ardından başlamış ve dünya genelindeki enerji piyasaları üzerinde doğrudan bir etki yaratmıştır.