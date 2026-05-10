Trump: Artık İran'ın ülkemizle oynamasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik geçmişi "bir dizi oyun ve oyalama süreci" olarak nitelendirerek, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden’ı sert sözlerle hedef aldı.

Donald Trump, 10 Mayıs 2026 Pazar günü kendisine ait Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, ABD-İran ilişkilerinin son 47 yılını değerlendirdi.

Eski Başkan Barack Obama’yı, İsrail ve diğer müttefiklere sırt çevirerek İran’ın safına geçmekle suçlayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Obama, 1.7 milyar dolar nakit parayı uçaklarla Tahran’a gönderdi ve onlara gümüş tepside sundu. O kadar çok para gönderildi ki Washington, Virginia ve Maryland’deki bankalar boşaldı."

İranlıların, ABD’nin başında "bu kadar zayıf birini" gördüklerinde kendi şanslarına inanamadıklarını belirten Trump, Joe Biden’ın ise bu konuda Obama’dan daha kötü bir performans sergilediğini iddia etti.

Mesajında İran yönetimini hedef almaya devam eden Trump, Tahran’ı ABD askerlerini el yapımı patlayıcılarla öldürmekle suçladı.

İran’ın son dönemdeki iç karışıklıklara müdahalesine de değinen Trump, "Son zamanlarda 42 bin masum ve silahsız göstericiyi katlederek toplu katliam yaptılar." dedi.

Trump, İran’ın artık ABD ile oyun oynayamayacağını vurgulayarak mesajını şu sözlerle tamamladı:

"İranlılar 47 yıl boyunca bizi beklettiler ve büyük ülkemize güldüler. Ama şundan emin olun ki artık gülemeyecekler."

Washington ve Tahran’ın yeni bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bir dönemde gelen bu açıklamalar, stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Analistlere göre Trump, kendi döneminde imzalanacak herhangi bir anlaşmanın, Obama dönemindeki nükleer anlaşmadan çok daha sert ve farklı olacağı mesajını net bir şekilde ortaya koyuyor.