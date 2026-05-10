Netanyahu: Savaş bitmedi, nükleer tehdidi gerekirse güç kullanarak yok edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve elde edilen başarılara rağmen İran ile savaşın devam ettiğini belirterek, Tahran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmak için, gerekirse askeri güç kullanma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Ünlü "60 Minutes" programına özel bir röportaj veren Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların mevcut durumu hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

İran ile savaşın sona erip ermediği yönündeki soruya Netanyahu, "Büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum ancak savaş henüz bitmedi." yanıtını verdi.

Netanyahu, savaşın devam etme gerekçesi olarak İran topraklarında hala nükleer materyallerin ve zenginleştirilmiş uranyumun bulunmasını gösterdi ve bunların ülkeden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ve ABD’nin Tahran’ı nükleer silahtan mahrum bırakma konusunda ortak bir hedefi olduğunu vurgulayan Netanyahu, gazetecinin "Uranyum nasıl çıkarılacak?" sorusunu, "İçeri gireceğiz ve onu dışarı çıkaracağız." şeklinde yanıtladı.

Bunun özel bir askeri operasyonla yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda ise Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine "Nükleer tesislere girmek istiyorum." dediğini aktardı.

Sözlerine, "Eğer bir anlaşma sağlanır ve uranyum bu yolla dışarı çıkarılırsa, bu en iyi yoldur." şeklinde devam eden Netanyahu, Tahran’ın ikna olmaması durumunda uygulanacak askeri planların ayrıntılarını paylaşmaktan kaçındı.

İran’ın hala balistik füzelere sahip olduğunu ve vekil gruplarını desteklemeye devam ettiğini belirten İsrail Başbakanı, bu tehditlere göz yumulamayacağını ifade etti.

Operasyonların zamanlaması hakkında ise Netanyahu, "Belirli bir tarih vermeyeceğim ancak bu bizim için son derece hayati ve asli bir görevdir." açıklamasında bulundu.