Reuters: Pakistan, İran'ın yanıtını Beyaz Saray'a iletti

Pakistan, İran’ın Washington tarafından sunulan barış önerisine verdiği resmi yanıtı Beyaz Saray’a iletti. Eş zamanlı olarak Tahran, bölgedeki İHA tehditlerine rağmen "iyi niyet" göstergesi olarak bir Katar doğalgaz tankeri ile bir Panama gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine nadir görülen bir izin verdi.

Üst düzey bir Pakistanlı yetkilinin 10 Mayıs 2026 Pazar günü Reuters’a aktardığı bilgiye göre İslamabad, Tahran ile Washington arasındaki arabulucu rolü kapsamında, İran’ın savaşı bitirmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya yönelik ABD teklifine verdiği resmi cevabı teslim alarak Washington’a ulaştırdı.

İran devlet medyası, Tahran’ın yanıtında özellikle Lübnan cephesi dahil olmak üzere "tüm cephelerde savaşın durdurulması" ve Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliğinin garanti altına alınması üzerinde durduğunu açıkladı. ABD’nin önerisi ise nükleer program gibi tartışmalı konuların müzakere edilebilmesi için şart olarak "topyekun bir ateşkes" öngörüyordu.

Sahanın nabzını tutan önemli bir gelişme olarak, Kpler verileri, "Qatar Energy" şirketine ait (Al-Kharaitiyat) adlı tanker gemisinin Hürmüz Boğazı’nı güvenli bir şekilde geçerek Pakistan’ın Kasım Limanı'na doğru yola çıktığını gösterdi. Bu gemi, savaşın patlak verdiği 28 Şubat’tan bu yana boğazı geçmeyi başaran ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri oldu.

Kaynaklar, İran’ın bu adımı Katar ve Pakistan ile güven tazelemek ve Pakistan'da gaz eksikliği nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi krizini çözmek amacıyla attığını belirtiyor.

Aynı zamanda, Panama bandıralı bir başka yük gemisi de İran ordusu tarafından belirlenen özel bir rotayı kullanarak boğazdan geçiş yaptı.

İran resmi haber ajansı, bugün (10 Mayıs 2026) yaptığı duyuruda, İslam Cumhuriyeti’nin savaşı sona erdirmeye yönelik ABD tarafından hazırlanan son taslak metne verdiği cevabın, arabulucu Pakistan makamlarına resmen teslim edildiğini doğruladı.