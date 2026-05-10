Erman Topçu: Ankara-Erbil ilişkileri eşsiz bir seviyede

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretinin önemine değinerek, bu ziyaretin "hassas ve önemli" bir süreçte gerçekleştiğini belirtti.

Başkonsolos Erman Topçu, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretinin zamanlamasına dikkat çeken Topçu, "Sayın Başbakan’ın ziyareti zamanlama açısından çok önemli ve hassas bir dönemde gerçekleşmiştir. Kendisi bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Başbakan Barzani, Türkiye’de saygı duyulan bir siyasetçidir." dedi.

Ziyaret kapsamında dışişleri, savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanları ile bir dizi görüşme yapıldığını belirten Topçu, "Bu ziyaret, bölgedeki durumun, Irak’ın iç siyasetinin ve bölgesel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamıştır.” ifadesini kullandı.

Erbil-Ankara ilişkilerinin, Türkiye’nin dış politikasında özel bir boyuta sahip olduğunun altını çizen Erman Topçu, “İlişkilerimiz çok yüksek ve eşsiz bir seviyededir. Liderlik düzeyindeki ziyaretler sık sık tekrarlanmakta ve bu düzeyde çok iyi bir koordinasyon bulunmaktadır." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, ilişkilerin çok boyutlu yapısına vurgu yaparak şu mesajı verdi:

"Biz bu topraklarda tüm bileşenlerle kardeşiz. Bu tür ziyaretler bize ilişkilerimizin ne aşamada olduğunu, neler yapmamız gerektiğini ve hangi alanlara odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Başbakan’ın ziyareti çok yönlü ve üst düzey bir nitelik taşımıştır. Her ziyaret ve görüşme, ilişkilere yeni bir soluk ve ivme kazandırmaktadır."

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü resmi ziyaret kapsamında İstanbul’a ulaştı.

Başbakan Barzani, temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.