Irak: Basra petrol ihracatı Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden devam ediyor

3 saat önce

Irak Petrol Bakanlığı, Basra petrolünün Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden ihracatının devam ettiğini teyit etti.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Sahib Bazun, bugün (11 Mayıs 2026 Pazartesi), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Erbil ve Bağdat arasında varılan anlaşma uyarınca Basra petrolünün Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden ihracatının devam ettiğini söyledi.

Sahib Bazun, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkilerine ilişkin olarak, Bakanlıkla ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirterek, "İlişkilerinin temelinde, gelir elde etmek ve koordinasyon sağlamak amacıyla yapılan iş birliği yatmaktadır." dedi.

Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçisiyle ilgili olarak da Bazun, (ABD ile İran arasında) ateşkesin ilan edilmesinden sonra, boğazdan sadece iki Irak petrol tankerinin geçtiğini açıkladı.

Sözcü, bölgedeki ciddi tehdit nedeniyle Irak petrol tankerlerinin yükleme ve boşaltma işlemlerinden kaçındığını açıkladı.

Dünyanın petrol ve gaz taşımacılığı şah damarı olan Hürmüz Boğazı, eşi benzeri görülmemiş bir gerilime sahne oluyor. Bu istikrarsızlık, 28 Şubat'ta başlayan İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşının ardından başlamış ve dünya genelindeki enerji piyasaları üzerinde doğrudan bir etki yaratmıştır.