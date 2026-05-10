Petrol fiyatları yeniden yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın ABD’nin sunduğu öneriye verdiği yanıtını reddetmesinin ardından petrol fiyatları bir kez daha yükseldi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin sunduğu öneriye verdiği yanıtı “tamamen kabul edilemez” olarak değerlendirmişti.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt maliyetlerine de yansıdı.

New York Ticaret Borsası'nda Brent petrol varil başına 104,50 dolara yükselirken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 3,21 artış kaydederek varil başına 98,48 dolardan işlem gördü.

Verilere göre savaşın başlamasından bu yana dünya genelinde sürücüler benzin için galon başına yaklaşık yüzde 52 daha fazla ödeme yapıyor.

Motorin fiyatlarının ise savaş öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 50 arttığı ifade ediliyor.