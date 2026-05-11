Fas'ta kayıp ABD askerinin cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Fas’ta kaybolan iki ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşırken, diğer asker için arama çalışmaları sürüyor.

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek, bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

أسفرت عمليات البحث المكثفة، التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات الأمريكية، عن العثور وانتشال أحد الجنديين الأمريكيين المشاركين في تمرين الأسد الإفريقي 2026، والمفقودين منذ 2 ماي 2026 على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة، وذلك يوم 9 ماي 2026. pic.twitter.com/L5j2tJhL5e — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) May 10, 2026

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarında bulunan Cap Draa Eğitim Alanı çevresinde kaybolduğu duyurulmuştu.