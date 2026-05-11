Politika

Fas'ta kayıp ABD askerinin cansız bedeni bulundu

Fas’ta kaybolan iki ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşırken, diğer asker için arama çalışmaları sürüyor.

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek, bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

 

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarında bulunan Cap Draa Eğitim Alanı çevresinde kaybolduğu duyurulmuştu.

