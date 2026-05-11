İran medyası: Irak petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçti

3 saat önce

İran medyası, Irak petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini duyurdu.

Basında yer edinen ve denizcilik verilerine dayandırılan habere göre Irak'ın petrolünü taşıyan tanker, Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra Asya pazarlarına yöneldi.

Haberde, "Tanker, Irak ham petrolü taşıyordu ve İran sularına yakın güney deniz yolu hattını geçtikten sonra Asya pazarlarına doğru yolculuğuna devam etti." bilgisine yer verildi.

Hürmüz Boğazı, dünyadaki petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık %20'sinin geçtiği en önemli su yollarından biri. Deniz trafiğindeki bu aksama, ABD donanmasının 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına uyguladığı sıkı abluka dönemine denk geliyor.