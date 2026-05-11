Başbakan Barzani: Güney Kore Hükümeti ve halkının yardımına minnettarız

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Mesrur Barzani'nin, bugün (11 Mayıs 2026 Pazartesi), görev süresinin tamamlanması vesilesiyle kendisini ziyaret eden Güney Kore Başkonsolosu Seungcheol Lim'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, Güney Kore Başkonsolosu Lim'e Kürdistan Bölgesi ile Güney Kore arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan ayrıca destekleri ve iş birlikleri için Kore Hükümeti ve halkınına minnettarlığını ifade etti.

Güney Kore Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli alanlarda kaydettiği ilerlemesini, refahını ve reformlarını överek, "Kürdistan, hep kalbimde kalacaktır." dedi.