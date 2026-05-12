Başkan Barzani: Leyla Kasım ve arkadaşları Kürdistan’ın direniş sembolüdür

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Leyla Kasım ve arkadaşlarının idam edilmelerinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, bu şehitlerin, tüm Kürdistan özgürlük savaşçıları için direnişin simgesi ve öncüsü haline geldiklerini belirtti.

Başkan Barzani, 12 Mayıs 2026 Salı günü, sosyal medya platformu X üzerinden Leyla Kasım ve yol arkadaşlarının şehadetinin 52. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

Başkan Barzani mesajında, Leyla Kasım ve arkadaşlarının halkının özgürlüğü ve onuru uğruna canlarını cesurca feda ettiklerini ifade etti.

Bu şehitlerin Kürdistan'daki tüm özgürlük yanlıları için birer örnek ve direniş sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Mesud Barzani, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Leyla Kasım ve arkadaşlarının idam edilerek şehit düşmelerinin 52. yıl dönümünde, onların aziz ruhlarına ve tüm özgürlük yolu şehitlerinin ruhlarına selam olsun."

Leyla Kasım Kimdir?

1952 yılında Hanekin'de dünyaya gelen Leyla Kasım, Kürdistan Öğrenciler Birliğinin (Yekîtiya Qutabiyên Kurdistan) önde gelen aktivistlerinden biriydi.

1970'li yılların başında Bağdat'ta üniversite eğitimine başladı ve burada siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdürdü.

1974 yılında dört arkadaşıyla birlikte Baas rejimi tarafından tutuklandı. Aynı yılın 12 Mayıs günü Bağdat'ta idam edildiler.

Leyla Kasım, Irak'taki eski rejim tarafından milli ve siyasi düşünceleri nedeniyle idam edilen ilk Kürt kadını olarak tarihe geçti. Günümüzde hala Kürt ulusal mücadelesinin en yüce sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir.