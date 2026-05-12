Trump'tan acil plan: Benzin vergisinde indirim ve rezerv petrol hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri gerginliklerin küresel piyasalarda ve ABD iç pazarında akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasının ardından, vatandaşların mali yükünü hafifletmek amacıyla acil bir plan duyurdu.

Trump, savaşın neden olduğu beklenmedik fiyat artışlarıyla mücadele eden Amerikalı ailelere destek olmak amacıyla "federal benzin vergisini" askıya almayı planladığını belirtti.

Beyaz Saray'ın bu hamlesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almasının uluslararası piyasalarda yarattığı sarsıntı ve petrol fiyatlarındaki büyük sıçramanın ardından geldi.

Piyasaları sakinleştirmeyi hedefleyen Trump yönetimi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Stratejik Petrol Rezervinden 53,3 milyon varil ham petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Siyasi çözüm beklentilerine ilişkin ise Başkan Trump uyarı dolu bir açıklama yaparak, İran ile ateşkes sürecinin çok kötü bir durumda olduğunu ve yalnızca "yaşam destek ünitesine bağlı" şekilde sürdüğünü ifade etti.

Trump, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin İran üzerindeki deniz ablukasının kaldırılması, Tahran'ın petrol satışlarının yeniden başlaması ve savaş tazminatı konularındaki anlaşmazlıkların nihai bir uzlaşmaya engel teşkil ettiğini açıkladı.

Washington'ın bu adımları, Körfez bölgesindeki gerilim belirsiz bir yöne evrilirken, enflasyonu kontrol altına alma ve ekonomik durgunluğu önlemeye yönelik kritik bir deneme olarak nitelendiriliyor.