Diyarbakır, Barış ve Sosyal Özgürlük Forumu'na ev sahipliği yapıyor

3 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Duhok Valisi Ali Tatar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Barış ve Sosyal Özgürlük" forumuna katılmak üzere Diyarbakır’a ulaştı.

Umed Xoşnaw ve Ali Tatar, 12 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde, "Barış ve Sosyal Özgürlük" forumuna katılmak üzere Kuzey Kürdistan’ın Diyarbakır şehrine ulaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel ve uluslararası ağların desteğiyle Barış ve Sosyal Özgürlük Forumu’nu organize ediyor ve forumun faaliyetlerinin bugün itibaren başlayıp, 16 Mayıs’a kadar devam edecek.

Forumda, aile ve mahalle düzeyinden yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar hayatın her alanında barış ve sosyal özgürlüğün nasıl inşa edileceği tartışılacak.

Çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu, aktivist dernek ve kurumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası sanatçılar panel ve etkinliklerde yer alacak.

Forumun gündemine göre eğitim ve araştırma, çocuk hakları, gençlerin ve kadınların görev ve rolleri, hukuk, insan hakları ve adalet, göç ve zorunlu yerinden edilme, dil ve edebiyat, kültür ve sanat, tarih ve hafıza, ekoloji ve tarım, iş ve ekonomi, sağlık, spor ile din ve inanç meseleleri gibi pek çok temel konu ele alınacak.

Bu tartışmaların temel amacı, anlaşmazlıkların çözümü için ortak bir anlayış ve vizyona ulaşıp, forumun nihai hedefi olarak belirlenen sonuçları kapsamlı bir çerçevede formüle etmektir.