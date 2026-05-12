Sefin Dizayi: Erdoğan, Mesrur Barzani’ye ofisinin avlusuna kadar eşlik etti

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, 12 Mayıs 2026 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin gerginliklerin bir tarafı olmamasına rağmen, son iki ayda ekonomik altyapıya ve sivil halka yönelik 850’den fazla füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Dizayi ayrıca, bu saldırılar ve ortaya atılan propagandalarla ilgili olarak İran konsolosluklarına resmi itirazlarını ilettiklerini kaydetti.

Başbakan Barzani’nin Türkiye Ziyareti ve Petrol İhracatı

Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretini istikrarın geri gelmesi açısından "çok önemli" olarak nitelendiren Dizayi, ziyarette, Kürdistan Bölgesi ve Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden ihraç edilmesinin ele alındığını dile getirdi.

Bölgedeki mevcut durumun ve yaşanan felaketlerin detaylıca konuşulduğunu ifade eden Sefin Dizayi, görüşmede, savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için yürütülen çabalar ile Erbil-Ankara arasındaki güçlü ilişkilerin güvenlik, toplumsal, enerji ve ekonomi alanlarında ne düzeyde geliştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Dünya piyasalarının bu petrole ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Dizayi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın derin dostluk ve saygısından dolayı protokolü esneterek Mesrur Barzani’yi ofisinin avlusuna kadar uğurladığını da sözlerine ekledi.

Bağdat ile Ticari Engeller ve ASYCUDA Sistemi

Dizayi, federal hükümet içerisindeki bazı tarafların Kürdistan Bölgesi’ne "yabancı bir ülkeymiş gibi" muamele etmesini, ticari engeller çıkarmasını ve yüksek vergiler uygulamasını eleştirdi.

Gümrük veri sistemi (ASYCUDA) hakkında da konuşan Dizayi, Kürdistan Bölgesi'nin şeffaflığa karşı olmadığını ancak Bağdat’ın bu sistemi aceleyle ve ortak bir anlayış geliştirmeden dayattığını, bunun da malların gecikmesine ve vatandaşlar için fiyatların artmasına neden olduğunu ifade etti.

Uluslararası Destek Arayışı

Dış İlişkiler Sorumlusu, Kürt halkının mağduriyetini anlatmak ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsünün korunması için uluslararası destek toplamak amacıyla Fransa, Belçika, Avusturya, İngiltere ve Hollanda’ya gerçekleştirdiği ziyaretlere de dikkat çekti.