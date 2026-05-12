Mustafa Karasu: Barış süreci pratik adımlar gerektiriyor

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, diyalog sürecinin başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçmesinin ardından, Türkiye hükümetinin artık söylem aşamasından pratik adım aşamasına geçme vaktinin geldiğini belirtti.

Medya Haber TV’de yayınlanan özel programa katılan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu sürecin başarısının temel anahtarının, Abdullah Öcalan'ın müzakerelerin ana muhatabı olarak resmen tanınması ve kendisine siyasi bir statü belirlenmesi olduğunu vurgulayan Karasu, bu adım atılmadan, Kürt varlığını inkar eden yüz yıllık zihniyetin değiştiğinden söz edilemeyeceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaların ancak iktidar tarafından bir çalışma programına dönüştürüldüğünde değer kazanacağını kaydeden Karasu, Öcalan için özgür çalışma koşullarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Silah bırakma konusuna da değinen Karasu, demokratik yasalar çıkarılmadan ve Kürt kimliği resmen tanınmadan sadece silah bırakma çağrısı yapılmasını "saptırma" olarak nitelendirdi.

Projelerinin bir "demokrasi entegrasyonu" olduğunu, bu kapsamda Kürtlerin dili, kültürü ve kimliğiyle anayasada yer alması ve özerklik hakkına sahip olması gerektiğini savunan Karasu, baskı politikalarının devam etmesinin gerçek bir barışa ulaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu sözlerine ekledi.