Erbil ve Duhok’a likit gaz sevkiyatı yeniden başlıyor

Bir süredir durdurulmuş olan Erbil ve Duhok vilayetlerine yönelik likit gaz (LPG) sevkiyatı yeniden başlıyor, ayrıca geçmiş dönemdeki eksik miktar da telafi edilecek.

Irak Parlamentosu KDP Grubu Üyesi Sipan Şêrwani, 12 Mayıs 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, "Federal Petrol Bakanlığı, bu yılın 22 Nisan tarihinde bir yazıyla Erbil ve Duhok'un günlük 150 ton olan likit gaz payını durdurmuştu. Bu durum halkın yaşamını ve geçimini doğrudan etkiledi, evlerde kullanılan gazın azalmasına ve piyasadaki fiyatların yükselmesine neden oldu." dedi.

Sipan Şêrwani, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından bilgilendirildikten sonra Petrol Bakanlığını ziyaret ettiklerini ve Petrol Bakanlığı Gaz İşlerinden Sorumlu Müsteşar İzzet Sabir ile görüştüklerini ifade etti.

Irak Parlamentosu Üyesi, söz konusu toplantıda Petrol Bakanlığının 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren günlük 150 tonluk sevkiyatın yeniden başlatılması kararı aldığını açıkladı. Aynı zamanda, gaz sevkiyatının durdurulduğu günlerin de tazmin edilmesine karar verildi.

Bu iki ilin payının durdurulma gerekçesiyle ilgili olarak Şêrwani, "Biz de aynı soruyu Irak Petrol Bakanlığı yetkililerine sorduk; onlar da bölgedeki gerilimler nedeniyle Irak genelinde üretilen gaz miktarının azaldığı bahanesini öne sürerek Erbil ve Duhok'a sevkiyatı durdurduklarını belirttiler." dedi.