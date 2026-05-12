Petrol fiyatları, Orta Doğu gerilimiyle yükselişini sürdürüyor

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanacağı endişesi, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 3'ten fazla artırdı.

Dün (11 Mayıs 2026 Pazartesi) günü 104,21 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,23 artarak 107,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,43 artışla 101,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesinin, Orta Doğu’da gerilimin azalacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oldu.

Fiyatlar, ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanacağına yönelik iyimserliğin zayıflamasıyla yükselirken, piyasaların odağında bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 107,95 doların direnç, 106,25 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.