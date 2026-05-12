Fidan: Savaşa geri dönülmesi yıkımı artırmaktan başka işe yaramaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasında süren ateşkes müzakerelerine destek verdiklerini belirterek, "Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Savaşa geri dönülmesi yıkımı artırmaktan başka işe yaramaz." dedi.

Bakan Fidan, bugün (12 Mayıs 2026 Salı), başkent Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Fidan ve Sani, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının dünya ekonomisi ve enerji güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayan Fidan, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolüne desteğini yineleyen Bakan Fidan, "Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş, kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil; bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu, hiçbir şekilde görmek istemiyoruz, diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

"İsrail yayılmacılığının bölgede birinci dereceden bir istikrar sorunu ve güvenlik sorunu olmaya devam ettiğini" söyleyen Fidan, "Hem biz bölge ülkeleri olarak hem de uluslararası toplumun büyük bir hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerekiyor." dedi.