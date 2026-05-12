Leyla Kasım heykeli idamının yıl dönümünde açıldı

Hanakin ilçesinde, parti ve hükümet yetkililerinin katıldığı bir törenle şehit Leyla Kasım'ın heykeli açıldı.

Törene katılan Kürdistan Kadınlar Birliği Sekreteri Ziba Taha, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu, direnişin sembolü ve Baas rejimi tarafından idam edilen ilk Kürt kadın olan şehit Leyla Kasım'ın tarihine ve mücadelesine saygı gösterme ulusal görevimizin bir parçasıdır." dedi.

Taha, bu çalışmanın amacının, Kürt halkının cesaret ve direniş mesajını bugünkü ve gelecek nesillere iletmek olduğunu söyledi.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah da, "Şehit Leyla Kasım, düşmana teslim olmaya razı olmayan bir Kürt kadınının büyük bir örneğidir." dedi.

Leyla Kasım Kimdir?

1952 yılında Hanekin'de dünyaya gelen Leyla Kasım, Kürdistan Öğrenciler Birliğinin (Yekîtiya Qutabiyên Kurdistan) önde gelen aktivistlerinden biriydi.

1970'li yılların başında Bağdat'ta üniversite eğitimine başladı ve burada siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdürdü.

1974 yılında dört arkadaşıyla birlikte Baas rejimi tarafından tutuklandı. Aynı yılın 12 Mayıs günü Bağdat'ta idam edildiler.

Leyla Kasım, Irak'taki eski rejim tarafından milli ve siyasi düşünceleri nedeniyle idam edilen ilk Kürt kadını olarak tarihe geçti. Günümüzde hala Kürt ulusal mücadelesinin en yüce sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir.