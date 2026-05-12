Atruşi: Kürdistan Bölgesi'nin hakları yeni Irak Hükümetinin gündemine alındı

Farhad Atruşi, bugün (12 Mayıs 2026 Salı) yaptığı açıklamada, yeni kabineye güvenoyu vermek üzere yapılacak parlamento toplantısının tarihinin bilinmediğini ve gecikmenin sebebinin Şii ve Sünni taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı, başbakan adayı Ali Zeydi'nin henüz resmi olarak Parlamento toplantısı talebinde bulunmadığını belirtti. Bakanlar Kurulu gündemiyle ilgili olarak da Atruşi, gündemi hazırlamak üzere bir komite kurulduğunu ve bu komitenin Parlamento Başkan Yardımcısı tarafından denetlendiğini açıkladı.

Atruşi, komitede üç Kürt temsilcisinin bulunduğunu ve federalizm, petrol ve doğal gaz konuları ile 140. Madde kapsamında Kürdistan Bölgesi'nin tüm haklarını gündeme almayı başardıklarını söyledi.