Hatimoğulları: Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, demokratikleşmenin konuşulduğu bir sırada seçilmişlere verilen cezaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hatimoğulları, bugün (12 Mayıs 2026 Salı), partisinin haftalık Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Barış Annelerinin geçen hafta siyasi partileri ziyaret ettiğini ve siyasi parti liderlerine beyaz tülbenti hediye ettiklerini anımsatan Tülay Hatimoğulları, “O tülbent bugün Mecliste barış yasasının çıkarılmasının talebidir. O tülbentlerin gösterdiği yol barışın kapısının açılması içindir.” dedi.

Yasalaşma sürecinin gereciktirilmemesi ve mekanizmayı hızla oluşturmanın önemine değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "Geçen hafta sürecin ilerletilmesi için bazı mekanizmaların kurulmasıyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptık. Bizlerin de başka siyasi partilerin de talepleri oldu. İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir ama bir gerçek var ki o tartışılamaz; siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizma hızla oluşturulmalıdır. Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde ileride oluşma ihtimali olabilecek sorunları çözmek, o sorunlardan da başarıyla çıkabilmek için de bu tür mekanizmalara ihtiyaç vardır." sözlerini kullandı.

Tüm tutuklu seçilmişlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Tülay Hatimoğulalrı, demokratikleşmenin konuşulduğu bir sırada seçilmişlere verilen cezaların kabul edilemez olduğunu yineledi.