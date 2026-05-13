Kasım Araci: Irak'ın bekası silah kontrolüne bağlı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, ülkesinin bu aşamadaki en büyük zorluğunun, ülkeyi güvenlik krizlerinden çıkarıp silah, siyasi ve askeri kararlar üzerinde tam devlet kontrolünün sağlandığı bir aşamaya taşımak olduğunu söyledi.

Kasım Araci, Atlantik Konseyinde yaptığı konuşmada, "Güvenlik reformu sadece geçici bir mesele değildir; aksine Irak devletinin doğasıyla ilgilidir. Her gücün, devletin meşru otoritesi çerçevesinde faaliyet göstermesi şarttır." dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Irak Hükümetinin 2024'ten 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir strateji belirlediğini açıklayarak, bu planın temel amacının, yalnızca hukukun üstünlüğüne ve sivil otoriteye tabi olan profesyonel bir güvenlik sektörü inşa etmek olduğunu söyledi.

"Irak, silahı yalnızca kendi elinde toplamazsa, dünyayla sağlam bir stratejik ortaklık kuramaz" diyen Araci, kurum dışı silahların kontrol altına alınma mekanizmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hükümet hassas ve zorlu bir denge üzerinde hareket ediyor. Yasaların uygulanması, iç istikrarın korunması ve kaosun önlenmesi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz; bu nedenle yüksek ulusal çıkarların korunduğu bir yol izliyoruz."

Bölgedeki durum ve Irak’ın rolü hakkında ise Araci, Irak topraklarının diğer devletlere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini yineleyerek, bunu, hiçbir sapmanın kabul edilmeyeceği anayasal bir yükümlülük ve egemenlik meselesi olarak nitelendirdi.

Mesajının sonunda uluslararası topluma seslenen Araci, terör örgütü DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasından sonra Irak’ın karşı karşıya kaldığı zorlukların anlaşılmasını talep etti.

Kasım Araci, Irak'ın istikrarının tüm bölgenin istikrarı anlamına geldiğini belirterek, "güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak" hedefleyen reform projelerine destek verilmesi çağrısında bulundu.