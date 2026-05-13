Hoşyar Zebari: Irak'ta yeni hükümet kurma süreci en kısa sürede tamamlanmalı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, 182 Iraklı milletvekilinin Hac ibadetini yerine getirmeyi planladığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda Irak Hükümetinin yakın zamanda kurulamayacağını söyledi.

Hoşyar Zebari, "Irak Diyaloğu 2026" kapsamında düzenlenen bir panelde gündemi değerlendirdi.

KDP'li yetkili, konuşmasının başında bölgenin değişmez ilkelerinin altını çizerek, Kürdistan Bölgesi'nin, bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu ve hiçbir tarafa tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Zebari, Irak'ın ilerlemek için siyasi istikrara ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "ABD-İran savaşı sırasında Körfez ülkeleri, Irak'ın sadece kendi halkı için değil, özellikle Kuveyt, BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün'e milislerin saldırmasıyla komşuları için de bir istikrarsızlık kaynağı haline geldiğine inanıyordu. Bu ülkeler Irak'a olan güvenlerini nasıl yeniden kazanabilir ve böyle bir ülkeyle ilişkilerini nasıl yeniden kurabilirler?" diye konuştu.

Irak'taki mevcut siyasi arenaya ilişkin olarak Zebari, "yeni bir kabinenin kurulmasını" ve "tüm anlaşmazlıkların kısa bir sürede çözülmesini" umduğunu belirtti.

