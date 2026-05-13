Lara Dizeyi: Cannes Film Festivali'ne Kürt geleneksel kıyafetleriyle katılacağım

58 dakika önce

Ünlü Kürt moda tasarımcısı Lara Dizeyi, 79. Cannes Film Festivali'ne kendi tasarladığı Kürt kıyafetleriyle katılacağını açıkladı.

Kürt tasarımcı Lara Dizeyi'nin, 15 Mayıs 2026 Cuma günü düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında boy göstermesi planlanıyor.

Dizeyi, Kurdistan24'e verdiği demeçte, bu uluslararası etkinlik için en özgün kültürel kıyafetlerinden birini giyeceğini söyledi.

Bu yıl için hazırladığı kıyafetinin adının "Güneş Işığı" olduğunu belirten Lara Dizeyi, bu tasarımın özgün Kürt kültürü ile "haute couture" tarzının bir karışımı olduğunu açıkladı. Dizeyi ayrıca söz konusu kiyafetin tasarımında, Kürdistan bayrağındaki güneşten ilham aldığını sözlerine ekledi.

Lara Dizeyi'nin katılımı, Kürt tasarımının ve tarihinin çağdaş bir şekilde sergilendiği dünyanın en büyük ve en önemli sanat ve medya alanlarından birinde Kürt kültürünü ve kimliğini tanıtmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Lara Dizeyi, 2025 yılında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Moda Haftası'nda kendine ait geleneksel Kürt kıyafetleri sergilemişti.

Söz konusu etkinlikte Dizeyi'nin çalışmaları büyük beğeni toplamıştı.