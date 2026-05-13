Hemin Hewrami: Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmaların sadece %5'i uygulandı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hemin Hewrami, Irak siyasi sisteminin çöküşü konusunda uyarıda bulunarak, anayasa ve anlaşmaların uygulanmamasının krizin ana nedeni olduğunu söyledi.

Hemin Hewrami, bugün (13 Mayıs 2026 Çarşamba), ABD'de düzenlenen "Irak Diyaloğu 2026" başlıklı panele katıldı.

Irak'ın "sistematik" bir krizden geçtiğini ve geçici çözümlerin artık işe yaramadığını söyleyen Hewrami, her çözümün, tüm Irak topluluklarının katıldığı bir süreç çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ne verilen sözlerin uygulanma düzeyini açıklayan Hemin Hewrami, "Yaklaşık 50 anayasa maddesi göz ardı edildi. Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik programının 67 maddesinden sadece dördü uygulandı, bu da anlaşmaların sadece %5'inin uygulandığı anlamına geliyor." dedi.

