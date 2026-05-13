ABD: İran nükleer silah üretmeye korkutucu seviyede yakın

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah yapımında kullanılan uranyuma ulaşmasına sadece birkaç hafta kaldığı konusunda Kongreyi uyardı.

Chris Wright, bugün (13 Mayıs 2026 Çarşamba), Kongre üyelerine İran'ın nükleer programının kritik bir aşamaya ulaştığını söyledi.

İran'ın nükleer silah yapımında kullanılan uranyuma ulaşmasına sadece birkaç hafta kaldığını iddia eden ABD Enerji Bakanı, "İran nükleer silah üretmeye korkutucu seviyede yakın." dedi.

Chris Wright, İran'ın şu anda uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini, bunun da nükleer silah yapımı için gerekli olan yüzde 90 seviyesine ulaşmayı çok kolay ve hızlı hale getirdiğini açıkladı.

Uyarı, Trump yönetiminin İran'ın nükleer silah edinmesine "her ne pahasına olursa olsun" izin vermeyeceğini ve bu hedefi caydırmak için askeri seçeneklerin masada kaldığını ısrarla vurguladığı bir dönemde geldi.