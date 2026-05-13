CENTCOM, İran’a yönelik deniz ablukası ilişkin raporunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında 67 ticari geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

CENTCOM, bugün (13 Mayıs 2026 Çarşamba), yayımladığı raporda İran limanlarına yönelik deniz ablukasının ilk ayına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

ABD’nin son dört haftadır İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik yoğun bir deniz ablukası uyguladığı belirtilen raporda, bunun İran’ın ekonomik damarını kesmeyi amaçladığı ifade edildi. Ayrıca ablukanın uygulanması için bölgede 15 binden fazla asker, 200 savaş ve keşif uçağı ile 20 büyük savaş gemisinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Rapora göre sadece insani yardım taşıyan 15 geminin geçişine izin verildi. Talimatlara uymayı reddeden dört geminin hareketi durduruldu ve etkisiz hale getirildi. Hafta başında telsiz çağrılara yanıt vermeyen iki ticari gemi daha geri dönmek zorunda kaldı.

Komutanlık, İran’a yönelik deniz ablukasının süreceğini ve güçlerinin ablukayı kırmaya yönelik her türlü girişime karşı en üst düzey hazırlık içinde olduğunu vurguladı.