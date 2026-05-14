Trump'tan Şi Cinping'e ABD daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e 24 Eylül’de ABD’yi ziyaret etmesi için resmi bir davette bulundu.

Donald Trump, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Çin Devlet Başkanı’nın onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Çin tarafıyla yapılan görüşmelerin her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi köklere sahip olduğunu ve sürekli geliştiğini ifade etti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in İran’ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığı, Pekin hükümetinin ABD’den daha fazla petrol alacağı ve İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasından yana olduğu belirtildi.

Şi Cinping ise Trump’ın Pekin ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek, Çin’in kalkınması ile "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganının birlikte yol alabileceğini vurguladı.

Şi ayrıca, Washington ve Pekin’in iş birliğinden kazançlı çıkacağını, çatışmadan ise zarar göreceğini, bu nedenle rakip değil ortak olmaları gerektiğini dile getirdi.

Çarşamba günü üç günlük bir ziyaret için Pekin’e giden Donald Trump, yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Trump’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Güney Kore’deki ticari temaslarının ardından Pekin’e geçen Hazine Bakanı Scott Bessent’in de aralarında bulunduğu üst düzey bir hükümet ve iş heyeti eşlik ediyor.

Ekonomik açıdan ise Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) ve Jensen Huang (Nvidia) gibi ABD’li teknoloji devlerinin yöneticileri ile 17 büyük şirketin temsilcileri de heyette yer alıyor.

Bu durum, dünyanın iki ekonomik gücü arasındaki ticari dengelerin yeniden düzenlenmesine yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.