Bloomberg: 9 petrol ve gaz gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Geçtiğimiz pazar gününden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 9 petrol ve doğalgaz tankerinin geçiş yaptığı iddia edildi.

"Bloomberg" haber ajansının bugün (14 Mayıs 2026 Perşembe) yayınladığı deniz trafiği verilerine göre bölgenin yoğun askeri ve ticari gerilim altında olduğu bir dönemde, bu gemilerin bir kısmı halen ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka sınırları içerisinde bulunuyor.

Ayrıca, İran'a yönelik deniz ablukasını denetleyen ABD kuvvetlerinin, yaklaşık 2 milyon varil Irak petrolü taşıyan ve Vietnam'a giden Yunan bandıralı bir gemiyi durdurduğu belirtildi.

Müdahalenin nedeni henüz belirsizliğini korurken, Vietnam Hükümeti ABD'den petrol yüklü geminin yolculuğunu tamamlamasına izin vermesini talep etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı, Tahran tarafından ticari gemilere kapatılmıştı. Bunun üzerine ABD, İran'a deniz ablukası uygulayarak bu ülkenin mal ve petrol ürünleri ihraç veya ithal etmesini sağlayan her türlü gemiye müdahale etmeye başladı.