Irak Yüksek Ceza Mahkemesi: Ajaj, Kürtlere karşı vahşi bir politika uyguladı

2 saat önce

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, "Nugreselman Celladı" olarak bilinen ve devrik Baas rejimi yetkililerinden olan Ajaj Ahmed Hardan hakkında, Nugreselman Cezaevindeki tutuklulara yönelik soykırım suçlarını işlediği gerekçesiyle idam kararı verdi.

Yargı Erki Basın Ofisi tarafından, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu suçlunun yıkılan rejimin önde gelen isimlerinden biri olduğu ve Kürt vatandaşlara yönelik vahşi politikaların uygulanmasında rol oynadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Hardan işkence, açlıktan ölüme terk etme, tutuklulara hakaret etme ve aralarında kadın, çocuk ile yaşlıların da bulunduğu 1068 kişinin zorla kaybedilerek toplu mezarlara gömülmesi suçlarından mahkum edildi.

Açıklamada, bu suçların 1988 yılındaki kanlı Enfal operasyonları sırasında Nugreselman Cezaevinde tutulan Kürt vatandaşlara karşı, eski rejimin organize ve sistematik bir projesi kapsamında işlendiği ifade edildi.

Mahkeme, idam cezasının 2005 yılı 10 sayılı Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Kanununun 11, 12, 15 ve 24. maddeleri uyarınca verildiğini kaydetti.

Öte yandan Ajaj Tikriti davasındaki mağdurların avukatı Selam Bahtiyar, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, mahkeme kararının tamamen yasal ve adaletli bir karar olduğunu söyledi.

"Sanık, kendisine yöneltilen suçlamalardan her türlü yolla kaçmaya çalıştı ancak Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından buna engel olundu.” diyen avukat Bahtiyar, sanığın soruşturma aşamasında tüm suçlarını detaylı bir şekilde itiraf ettiğini ve olay yeri incelemesinin yapıldığını açıkladı.

Selam Bahtiyar, mahkeme salonunda suçların işlendiği anlara ait tüm fotoğraf ve videoların delil olarak gösterildiğini de belirtti.

Cezanın infaz zamanına ilişkin olarak avukat, yasalar gereği her idam kararının daha fazla inceleme için otomatik olarak Temyiz Mahkemesine gönderildiğini bildirirken, soruşturma dosyasının çok kapsamlı olması ve yeniden incelenmesi gereken çok sayıda ifade bulunması nedeniyle bu prosedürlerin yaklaşık bir ay sürebileceğine işaret etti.