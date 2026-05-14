Neçirvan Barzani bugün Bağdat’ı ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Irak Parlamentosu oturumuna katılmak ve Ali Falih Zeydi kabinesine güvenoyu verilmesi sürecinde yer almak üzere Bağdat’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin bu akşam (14 Mayıs 2026 Perşembe) Bağdat’a gideceği belirtildi.

Başkanlığın açıklamasında, Neçirvan Barzani’nin ziyaret amacının Ali Falih Zeydi’nin bakanlar kabinesine güvenoyu verilmesi için düzenlenecek olan Irak Parlamentosu oturumuna katılım sağlamak olduğu vurgulandı.

Irak Parlamentosunun, Ali Zeydi kabinesini oylamak üzere bugün saat 17:00’de toplanması bekleniyor.