Devrim Muhafızları: 30 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdik

İran Devrim Muhafızları Ordusundan bir deniz kuvvetleri yetkilisi, dün geceden bu yana 30 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiklerini açıkladı ancak "düşman" gemilerine yönelik engellemenin sürdüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri yetkilisine dayandırdığı habere göre "-İran, dün geceden beri 30 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdi.

Söz konusu yetkili, gemilerin türü veya hangi ülkelere ait olduğuna dair daha fazla ayrıntı vermeden, "İran'ın düşman gemilerine karşı tutumu değişmemiştir; Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerine izin verilmeyecektir." dedi.

Öte yandan Bloomberg haber ajansı, geçtiğimiz pazar gününden bu yana 9 petrol ve doğalgaz tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

Ajans ayrıca, bu gemilerin bir kısmının halen boğazda uygulanan ABD abluka hattı içerisinde bulunduğuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı, geçtiğimiz mart ayından bu yana büyük bir gerilime sahne oluyor. Bölge, bir yandan İran'ın boğazı kapatması, diğer yandan ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası uygulaması nedeniyle ABD ve İran arasında doğrudan askeri ve deniz çatışmalarının yaşandığı bir alana dönüştü.

Bu durum dünyada petrol ve doğalgaz arzının azalmasına, aynı zamanda enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu.