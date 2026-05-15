Urfa’da uyuşturucu operasyonu: 88 kişi tutuklandı

Urfa’da jandarma ekiplerinin "zehir tacirlerine" yönelik düzenlediği dev operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlara 85 asayiş timi ve 32 komando timinden oluşan toplam 850 jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.