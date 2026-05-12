Soran'da kaza sonrası kaybolmuştu: Bir çocuğun daha cesedi bulundu

Kaza sonrası kaybolan diğer son çocuğu arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Sivil savunma ekipleri, 12 gün süren aralıksız arama çalışmasının ardından, Erbil'in Geli Ali Beg turistik bölgesinde meydana gelen trafik kazasında kaybolan üç kişiden birinin daha cesedini buldu.

Soran Sivil Savunma Müdürü Karwan Mirawdeli, bugün (12 Mayıs 2025 Salı) Kurdistan24’e verdiği demeçte, "Geli Ali Beg'deki olayda hayatını kaybedenlerden birinin daha cesedi sivil savunma ekipleri tarafından bulundu." dedi.

Kaza sırasında arabalarında mahsur kalarak, boğuldukları değerlendirilen üç kişiden birinin (17 yaşındaki Mina İsa) cesedinin arama ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu belirtildi.

5 Mayıs'ta dört gün süren aralıksız arama çalışmasının ardından 7 yaşındaki Lawend'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 21:40 civarında, tamamı Xelifan ilçesi sakini olan beş yolcu taşıyan bir araç kontrolünü kaybederek Geli Ali Beg nehrine düşmüştü.

Soran Sivil Savunma Sözcüsü Rewend Mexdid, K24'e yaptığı açıklamada, şoför Usame ve yanındaki yolcunun kazadan sağ kurtulduğunu, diğer üç yolcunun suda kaybolduğunu söylemişti.