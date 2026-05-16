Yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti

Kürdistan Bölgesi'nin Süleymaniye ve Raniye kentlerinde yaşanan iki ayrı yıldırım düşmesi olayında üç kişi hayatını kaybetti.

Kurdistan24 muhabiri Aras Emin'in aktardığına göre dün (15 Mayıs 2026 Cuma) Derbendi Raniye yakınlarındaki Sersiyan köyünde dört kişilik bir aileye yıldırım isabet etti. Olayda baba ve oğullarından biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Ailenin diğer üyelerinin durumuyla ilgili olarak, K24 muhabiri, anne ve diğer çocuğun yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Süleymani Acil Durum Merkezi Müdürlüğü de Hanarani Xiwaru köyünde 43 yaşında bir gencin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meteoroloji ve Sismoloji Genel Müdürlüğü, Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde yağmur ve gök gürültülü fırtına dalgası ve hava değişiklikleri konusunda uyarda bulunmuştu.